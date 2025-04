Kyjivo vyskupas: melskimės, kad nepasotinamas priešas būtų sustabdytas

„Virš Kyjivo – vien dūmai“. „Dūmai temdo ir akis tų, kurie nenori matyti agresorės Rusijos įžūlumo“, – sako Vitalijus Kryvytskis, Kyjivo ir Žytomiro lotynų apeigų katalikų vyskupas, karčiai komentuodamas dar vieną nepateisinamą ir nusikalstamą Rusijos ataką, po atakų Kryvyj Ryhe ir Sumuose, prieš civilius taikinius – balandžio 24 naktį Rusijos raketa smogė Kyjivo miegamajam rajonui, atimdama mažiausiai 12 žmonių gyvybes, sužeisdama dešimtis kitų.

„Velykų oktava ir dar viena Rusijos agresijos diena... Šiandien visas Kyjivas paskendęs dūmuose. Yra aukų. Yra sužeistųjų. Užuojauta aukų šeimoms. Linkime greitai pasveikti visiems sužeistiesiems. Nuoširdžiai dėkojame visoms miesto tarnyboms, kurios, nepaisydamos tolesnio pavojaus, padarė ir daro viską, kad padėtų žmonėms. Kyjivas dūsta dūmuose, nes kai kurių Ukrainos partnerių akys taip pat aptemdytos dūmų, jie nenori matyti Ukrainos žmonių kančių ir agresorės Rusijos įžūlumo. Lengva kalbėti apie gaisrą kaimyno name. Tačiau gaisrai yra pavojingi, gali išplisti į kaimyninius pastatus, o tada gali paaiškėti, kad to gaisro neįmanoma sustabdyti. Šiandien melskimės už mūsų šalį ir mūsų žmones, taip pat melskimės už tuos politikus, tuos Ukrainos partnerius, kurie gali padėti sustabdyti nepasotinamą priešą“, – sakė vyskupas V. Kryvytskis Ukrainos katalikų svetainei Credo, ką tik grįžęs iš Sloviansko zonos, kur, tuoj po Velykų sekmadienio, lankė karius. Pasak vyskupo, tai buvo ekumeninis vizitas, be jo taip pat į Slovianską vyko ortodoksų, protestantų dvasininkai. Beje, vienas iš jų, atitolus nuo fronto linijų ir įsijungus telefonus, pirmasis pamatė žinią apie popiežiaus Pranciškaus mirtį ir pasidalijo ja su kitais.

„Viliuosi, kad popiežius Pranciškus ir toliau mus užtars pas Dievą, kad dūmai žmonių protuose ir sielose pagaliau išsisklaidytų...“, – pridūrė Kyjivo katalikų vyskupas.

„Raginu religinius lyderius visame pasaulyje vieningai kalbėti ir veikti kartu, kad būtų nutraukta Rusijos agresija Ukrainoje. Užtikrinkime, kad mūsų plėšomame krašte nutiltų ginklai, būtų sustabdytos kovos, būtų įtvirtinta teisinga ir ilgalaikė taika. Prisikėlęs Kristus – mūsų taika – yra tarp mūsų ir pučia į mus savo taikos dvelksmą. Leiskime jam veikti per mus. Padėkime sustabdyti karą. Padėkime Ukrainai atsilaikyti ir gyventi“, – po Rusijos atakos Kyjive kvietė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, kuris balandžio 23 dieną pranešė, kad vadovaus Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios delegacijai popiežiaus Pranciškaus, labai troškusio taikos Ukrainoje, laidotuvėse balandžio 26 dieną. (RK / Vatican News)