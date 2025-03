Sesers A. Petrauskaitės SCM tarnystė Ukrainos katalikų portale: Dievas arti ir kare

Ukrainos lotynų Katalikų Bažnyčios portalas dėl Rusijos karo išplėtė evangelizacinės veiklos barus: informuoja apie visuotinės ir vietinės Katalikų Bažnyčios gyvenimą, teikia dvasinę paramą dėl karo kenčiantiems žmonėms ir stengiasi padėti žmonėms vėl atrasti Bažnyčią.

S. Alina Petrauskaitė SCM, Marijos Nekaltosios Širdies mažųjų seserų kongregacijos vienuolė ir portalo vyriausioji redaktorė pasidalijo savo liudijimu vienuolijų projekte „Sisters project“, apie kurį praneša Vatikano dienraštis L’Osservatore Romano ir Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos portalas Vatican News.

Kyjive gimusi lietuvių ir ukrainiečių kilmės sesuo A. Petrauskaitė jau daugiau kaip dešimtmetį yra portalo bendradarbė, o pastaruosius penkerius metus vadovauja Bažnyčios portalo ir socialinių tinklų veiklai. Portalo tikslas – perduoti visuomenei Bažnyčios vyskupų balsą, evangelizuoti ir užtarti stokojančius, pažymėjo s. A. Petrauskaitė.

Sesuo Alina Petrauskaitė (iš s. A. Petrauskaitės asmeninio archyvo)

„Palydime karo metu sužeistus žmones, veteranus, karių šeimas, moteris ir našles visose vyskupijose. Portalas informuoja apie susitikimus su fronte žuvusių karių našlėmis ir motinomis, kviečia pasidalyti liudijimais. Tokio pobūdžio susitikimai padeda moterims įveikti skausmą po didelės netekties, nes jos pajunta, kad yra vieni kitus palaikanti bendruomenė. Tai yra vienas iš pagalbos teikimo būdų skausmo prispaustiems žmonėms“, – pažymėjo s. A. Petrauskaitė.

Vienuolės vadovaujamos redakcijos kolektyvą pasiekia taip pat karių ir kapelionų, patiriančių dieviškosios Apvaizdos veikimą, liudijimai iš fronto. „Labai daug atvejų, kad kažkas ekstremalioje situacijoje fronte stebuklingai išgyveno. Mes perduodame tokius liudijimus, kad jie sustiprintų mūsų tikėjimą ir kad parodytume, jog Dievas dirba“, – pasakojo Kyjive tarnaujanti s. Alina, Marijos Nekaltosios Širdies mažųjų seserų kongregacijos vienuolė.

Pasak pašnekovės, daug nuo tikėjimo nutolusių žmonių teiraujasi, kur priimti sakramentus. „Daugelis po Krikšto daugiau nelankė bažnyčios, o dabar trokšta atnaujinti ryšį, susitaikyti su Dievu, kiti prašo Krikšto, norėtų jam pasirengti. Ryšį su jais palaikome per parapijas, ir dvasininkus“, – pasakojo portalo vadovė.

S. Alina per išgyvenimus karo metu pati pajuto didesnį Dievo poreikį. „Karas pakeitė gyvenimo sampratą“, – pažymėjo vienuolė pasidalijusi asmenine patirtimi. Vienu metu karo pradžioje Rusija bombardavo Kyjivą, nebuvo galima išeiti į bažnyčią. Moteris žiūrėjo Mišių transliaciją per televizorių, kai praskriejo raketos. „Per pakylėjimą kažkur netoli sprogo raketos. Tai galėjo būti mano paskutinės Mišios, nes raketa galėjo pataikyti į mano namus. Supratau, kad tikrai viskas Dievo rankose. Po to įvykio daugiau nebijau mirti. Tačiau Dievas nori manęs čia, kad jam tarnaučiau. To įvykio dėka dar labiau pasitikiu Dievu.“ (SAK/Vatican News)