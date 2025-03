Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (kovo 2 d.)

Knygų mugės lankytojai turėjo galimybę susitikti ir su Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo „Donum“ išleistos knygos „Kai nugali baimę“ heroje, viena iš „LKB kronikos“, leidėjų seserimi Gerarda Šuliauskaite SJE.

Ši knyga tęsia leidinių seriją, kurioje pristatomi neginkluoto pasipriešinimo herojai, visomis išgalėmis kovoję prieš totalitarinio blogio apraiškas ir siekę atkurti Lietuvos laisvę. Knygos išleidimo proga dienraštyje 15min.lt skelbiamame pokalbyje sesuo Gerarda apmąsto ryškiausias savo gyvenimo patirtis: „Kartais mes norime pasirodyti didvyriais ir viską užglostome, nepasakome, kaip kentėjome. Nepasakydami, kaip buvo kankinami žmonės, mes nedemaskuojame tiesos apie kalėjimus, apie kankinimus. Kai Nijolė vis juokiasi ir sako, kaip perėjo kalėjimus, tai neįtikina. O kodėl nepasako, kad kalėjime numetė 20 kilogramų svorio? Kodėl nepasakojame, kaip žmones bandė palaužti, kokios mintys jiems kildavo ir visgi kaip atlaikydavo kankinami.

Bijojau, bet niekada nekilo mintis trauktis. Čia Dievo malonė. [...] Kad baigsis viskas kalėjime, aš net neabejojau, tik nežinia, kada. Prošvaisčių nesimatė. Pamenu, kai spausdinome „Aušrą“, buvo toks Maironio eilėraštis: „Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris/ Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus,/ Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis/ Ar jiems besuprantamos bus? /Ką mums žada rytojus?.. Tikėk, jei gali! / Nes ir kaip begyvent ir kentėt be vilties?“ Spausdinu ir atrodo, kad Maironis man kalba, kad aš jį taip suprantu, ašaros byra ant klaviatūros: be ryto naktis. Bet reikia dirbti, reikia gelbėti Lietuvą. Gal toje naktyje ims švisti aušra. Ir vis tiek, nors į kalėjimus sodino, bet mačiau, kaip dvasia kyla, žmonės nepasiduoda, nesugniuždyti. Tada lengviau aukotis, nes yra prasmė“, – prisiminimais dalijosi neseniai pasirodžiusios knygos „Kai nugali baimę“ herojė sesuo Gerarda Šuliauskaite SJE.

Katalikiškos leidyklos „Magnificat leidiniai“ kvietimu šį savaitgalį vykusioje Vlniaus knygų mugėje lankėsi Isabelle Chartier Siben – viena žymiausių viktimologijos srities specialisčių Prancūzijoje. Mugėje ji pristatė neseniai lietuvių kalba pasirodžiusią savo knygą „3 dienos naktyje. Viktimologės užrašai piktnaudžiavimų sūkuryje“. Šia proga Aistės Turčinavičiūtės parengtą pokalbį su knygos autore paskelbė dienraštis 15min.lt. Viena iš jame aptariamų temų – dvasinis piktnaudžiavimas, su kuriuo susiduriama tiek pasaulietinėje, tiek religinėje aplinkoje. Tai atvejai, kai su žmonėmis netinkamai elgiamasi prisidengiant dvasiniu autoritetu, tuomet „piktnaudžiautojas užima Dievo vietą, trukdydamas eiti savo keliu arba nukreipdamas asmens meilę į save. Auką, kuri siekia vienybės su Dievu, siekiama apgauti labai subtilia argumentų, grįstų Šventojo Rašto ar doktrinos aiškinimu, sistema.“

Daugiau nei trisdešimt metų su piktnaudžiavimo aukomis dirbanti pašnekovė pokalbio metu pabrėžė, kaip svarbu suvokti Bažnyčios aplinkoje patirto piktnaudžiavimo poveikį žmonių tikėjimui ir poreikį atvirai apie tai kalbėti: „Bažnyčioje nekalbėti apie piktnaudžiavimą reiškia neigti Kristaus, atėjusio išgelbėti žmonijos, mirtį. Tai atmesti mirties ir prisikėlimo žinią. Tai reiškia ant pjedestalo statyti piktnaudžiautojus ir valdžios vyrus, nors vienintelis pjedestalas, kurį galime pripažinti, yra Kristaus kryžius. Nekalbėti apie piktnaudžiavimus reiškia sukurti naują religiją, pagrįstą apgaule ir silpnesniųjų, pažeidžiamųjų žlugdymu. Pritardami išnaudojimui mes liekame krikščionys, bet nebesekame Kristumi“, – dienraščiui 15min.lt kalbėjo knygos „3 dienos naktyje. Viktimologės užrašai piktnaudžiavimų sūkuryje“ autorė Isabelle Chartier Siben.

Vasario 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM suteikė kunigystės šventimus br. Edvinui Jurgučiui OFM.

Mintimis apie kunigo tarnystę brolis pranciškonas su dienraščiu bernardinai.lt pasidalijo vasario 26 d. Aurelijos Plokštytės parengtame straipsnyje. Čia jis įvardijo poreikį keisti Bažnyčioje tam tikras hierarchiškumo keliamas problemas, kai įstatymai nuleidžiami iš aukščiau, o žmonės į bažnyčią ateina kaip į paslaugų teikimo centrą.

„Norėčiau parodyti, kad mes esame, kaip Šventajame Rašte parašyta, visi vieno kūno nariai ir bendradarbiaujame. Negalima vienos tarnystės laikyti didesne, kilnesne, šventesne, nes Bažnyčią statome visi – tiek šeima, kuri užpliko arbatos, tiek žmonės, vedantys katechezes.

Jeigu vienas žmogus atsisako tarnystės, tai prilygsta tam, kai prarandama kūno dalis, pavyzdžiui, koja. Jeigu norime judėti kaip vienas organizmas, negalime apsimesti, kad trūkumų nėra. Visi turime rūpintis Bažnyčios gyvumu ir jos narių gausumu – tiek jaunimo, tiek vyresnių žmonių“, – dienraščiui bernardinai.lt kalbėjo neseniai kunigu įšventintas brolis pranciškonas Edvinas Jurgutis OFM, primindamas būtinybę bendruomenei kalbėtis, ypač kilus nesusipratimams ir problemoms.