Kardinolas S. Chow SJ: turime išeiti už tradicinės bažnytinės aplinkos ribų

Kinų kardinolas ragina katalikus veiksmingiau dalyvauti bendruomenėse.

Sugrįžęs iš kelionės į Vokietiją, Honkongo vyskupas jėzuitas Stephanas Chow paprašė savo ganomųjų siekti būti labiau įsipareigojančia ir išeinančia Bažnyčia. Pasak kardinolo, katalikai turi integruoti savo krikščionišką tikėjimą į kasdienį gyvenimą nesiribodami tradicine bažnytine aplinka.

Kardinolas S. Chow šešias dienas lankėsi Eseno vyskupijoje vakarinėje Vokietijoje, kur jis stebėjo, kaip vietinė vyskupija aktyviai kreipiasi į bendruomenes, praneša Azijos katalikų naujienų portalas LiCAS.news pranešime remdamasis Honkongo katalikų Bažnyčios oficialiu naujienų leidinių Sunday Examiner. Pasak kinų kardinolo, Honkongo Bažnyčia kartais per daug atitrūksta nuo pasaulio arba per daug orientuojasi į socialines paslaugas.

Turime įsilieti į žmonių kasdienį gyvenimą, bendrauti su jais ir savo buvimu liudyti savo tikėjimą. Todėl verta pasvarstyti apie dalyvavimą socialiniuose renginiuose ir festivaliuose, samprotavo 65 metų kinų kardinolas, 2021 m. paskirtas į Honkongo vyskupo sostą ir 2023 m. kardinolu. Jėzuitas vyskupas Esene susitiko su vyskupu Franzu-Josefu Overbecku ir dalyvavo įvairiose bendravimo iniciatyvose, stebėjo kaip vyskupija bendrauja su visuomene. Viena tokių iniciatyvų buvo šviesos šventė Eseno katedroje, surengta per tradicinį metinį „Šviesos festivalį“, įtraukiant tikėjimą į platesnį kultūrinį kontekstą.

Azijos katalikų naujienų portalas LiCAS.news, („Light of Catholics in Asia), įkurtas Bankoko arkivyskupijoje prie komunikacijos biuro, yra remiamas Tailando Vyskupų konferencijos. (SAK/Vatican News)