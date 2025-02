JAV Filadelfijos arkivyskupijos katalikai meldėsi už taiką Ukrainoje

Sekmadienio vakarą JAV Filadelfijos Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vyko maldos budėjimas už taiką Ukrainoje. Jam vadovavo Filadelfijos arkivyskupas Nelsonas Perezas, dalyvavo ir JAV viešintis Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, prieš tai tą pačią dieną vadovavęs Dieviškajai liturgijai Filadelfijos ukrainiečių vyskupijos katedroje.

Filadelfijos lotynų apeigų katalikų katedroje sekmadienio vakarą vykusio maldos budėjimo tema: „Viltis ir ištvermė. Taika ir teisingumas“. Ukrainos graikų katalikų vadovas padėkojo JAV katalikams už maldas, paramą ir solidarumą karo baisumų kamuojamiems žmonėms. „Dievas visada yra nekaltųjų pusėje. Jis yra su mumis, – kalbėjo arkivyskupas Ševčukas. – Mes įstengiame atsilaikyti, nes milijonai žmonių visame pasaulyje meldžiasi ir palaiko mus. Jie tiki, kad Dievas yra geras ir teisingas, kad blogis, melas ir mirtis niekada netars paskutinio žodžio. Esame gyvi, nes nesame vieni. Ačiū, kad esate su mumis!“ – dėkojo arkivyskupas Ševčukas.

Pasak jo, tarptautinė pagalba ir malda padeda nušluostyti ašaras nuo Ukrainos našlių ir našlaičių veidų, rasti padrąsinimo žodžių sužeistiems kariams ir paguosti tuos, kurių namai ir gyvenimai buvo sugriauti. Jis pabrėžė, kad trečiosios plataus masto karo prieš Ukrainą metinės yra ir skausmingos, nes karas atneša mirtį ir sunaikinimą, ir pergalingos, nes šalis jau trejus metus sugeba gintis nuo galingo priešo.

„Mes norime taikos, – sakė arkivyskupas Ševčukas. – Kiekvienas ukrainietis nori taikos, naktų be oro antskrydžių, rytų be sprogimų, dienų be mirčių ir naktų be baimės. Tačiau paliaubos nėra taika. Tai politinis susitarimas, kuris negali užtikrinti teisingumo. Paliaubos, dėl kurių žmonės kenčia okupacijos sąlygomis, veikiau yra žiaurus pasityčiojimas. Be teisingumo taika neįmanoma – tai iliuzija ir tuščias pažadas“, – kalbėjo Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas.

Filadelfijos arkivyskupas Nelsonas Perezas, savo ruožtu, dabartinę Ukrainos padėtį palygino su Kryžiaus keliu. „Eidama Kryžiaus keliu, Ukraina eina ir sunkiu keliu į taiką. Visi geros valios žmonės trokšta taikos. Tačiau taika reiškia daugiau nei karo nebuvimą“, – sakė arkivyskupas Nelsonas Perezas primindamas popiežius Paulius VI žodžius: ,,Jei nori taikos, dirbk dėl teisingumo“. Filadelfijos arkivyskupas pabrėžė, kad visos pastangos dėl taikos turi atsižvelgti į teisingumą, turi būti atitaisyta Ukrainai padaryta skriauda ir gerbiamos suverenios Ukrainos sienos. (jm / Vatican News)