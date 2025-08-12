교황청, 공공계약 투명성 강화 규정 발표

교황청 재무원장이 서명한 「교황청과 바티칸 시국의 공공계약 낙찰 절차에서 투명성·통제·경쟁 확보를 위한 규범」 자의 교서 시행을 위한 일반 집행령이 8월 9일 발표됐다. 이 집행령은 해당 자의교서의 시행규칙을 담고 있다.

8월 9일, 교황청 재무원의 일반 집행 교령 제1/2025호가 발표됐다. 이 교령에는 2020년 6월 1일에 발표되고 2024년 1월 16일의 후속 자의 교서 「더 나은 조화를 위해」(Per meglio armonizzare)에 의해 수정된 「교황청 및 바티칸 시국의 공공 계약 절차의 투명성, 통제 및 경쟁에 관한 규범」(Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano)과 관련된 교황 자의 교서의 시행 규정이 담겨 있다.

조달법 개정안 적용을 위하여

2025년 8월 5일, 막시미노 카바예로 레도 교황청 재무원장이 서명한 이 교령은 8개 장과 52개 조항으로 구성되어 있다. 이 교령은 교황청 조달법 절차의 간소화를 위해 여러 바티칸 기관 간의 상생생 협력을 통해 이루어진 교황청 조달 개정안 갱신에 관한 자의 교서 「더 나은 조화를 위해」(Per meglio armonizzare)의 적용 방식을 규정하고 있다. 이 자의 교서는 교황청과 바티칸 시국이 체결한 공공 계약 절차의 투명성, 통제 및 경쟁, 그리고 경제 주체 간의 평등한 대우와 입찰자 간의 차별 금지라는 목표를 확인하며, 교회의 사회 교리를 존중하면서 행정 조치의 신속성과 효율성, 효과성, 경제성 원칙의 구현을 증진한다.

투명성, 통제 및 자원의 지속 가능한 사용

새로운 조달 법령은 교황령 「복음을 선포하여라」(Praedicate Evangelium)에 따라 축적된 경험을 바탕으로, 투명성과 통제의 필요성, 그리고 간소화된 조달법 절차 간의 균형을 이루고자 한다. 또한 경제적 의사결정을 위한 운영 방식을 개선하여 더욱 윤리적이고 자원의 지속 가능한 사용을 지향하는 것을 목표로 한다. 이 법령은 교황청 기관지 「로세르바토레 로마노」(L’Osservatore Romano) 홈페이지지에 게시되어 공포됐다. 이 법령은8월 10일부터 발효되며, 이후 www.bandipubblici.va 홈페이지지에 게시되고 사도좌 관보(Acta Apostolicae Sedis, AAS)에 기재재될 예정이다.



