교황, 짐바브웨 대통령 접견

레오 14세 교황이 8월 30일 오전 교황청 사도궁에서 에머슨 담부조 음낭가과 짐바브웨 대통령의 예방을 받았다. 에머슨 담부조 음낭가과 대통령은 교황을 만난 이후 교황청 국무총리 피에트로 파롤린 추기경과 교황청 국무원 외무부 외무장관 폴 리차드 갤러거 대주교를 만났다.

교황청 공보실 발표에 따르면, 이번 회담에서는 교황청과 짐바브웨 간의 우호적인 관계와 함께 짐바브웨의 정치, 사회, 경제적 상황의 여러 측면, 특히 교육과 보건 분야에서 현지 교회의 협력 방안에 대해 논의가 이루어졌다. 또한, 지역 문제에 대한 의견 교환과 함께 다자주의와 국가 간 대화 및 협력 증진의 중요성이 강조됐다.



