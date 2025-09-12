검색

검색

검색

ko한국어
Udienza Giubilare di Papa Leone XIV Udienza Giubilare di Papa Leone XIV  (ANSA)
교황

교황 “좋을 때나 힘들 때나 하느님의 희망 메시지를 들으십시오”

레오 14세 교황은 교황청 국무원 총리 명의로 보낸 메시지를 통해 제12차 라틴아메리카 과학종교회의 참가자들에게 인류가 “측정할 수 있는 모든 것을 뛰어넘어 헤아릴 수 없는 것까지 깨달을 수 있는 길”을 찾아나서도록 격려했다.

Vatican News

 

레오 14세 교황이 로마 교황청립 레지나 아포스톨로룸대학교 총장과 9월 10-12일 열리는 제12차 라틴아메리카 과학종교회의 주최 측 및 참가자들에게 서한을 보냈다.

이번 회의의 주제는 “창조의 언어들: 희망의 길로서 ‘자연의 책’에 대한 과학적·철학적·신학적 해석학”이다.

교황은 메시지에서 성 아우구스티노의 말을 인용하면서, 인류가 “측정할 수 있는 모든 것을 뛰어넘어 헤아릴 수 없는 것까지 깨달을 수 있는 길”을 찾길 바란다고 전했다.

그럴 때라야 말 없이도 하느님의 일이 창조주의 영광을 드러내게 될 것이라고 교황은 덧붙였다. 교황은 또 인간이 “모든 것을 뛰어넘어 더 높은 곳을 향해 나아가도록” 힘쓴다면, 온 인류가 하느님의 희망의 메시지를 “삶이 밝고 평온한 날의 빛 속에서뿐만 아니라, 어려움과 시련이 가득한 어두운 밤에도” 들을 수 있다고 강조했다.

마지막으로 교황은 “주님께서 참가자들의 노력을 은총으로 이끌어 주시고, 참가자들이 간절히 바라는 사도적 축복을 내려주시길 성모님께” 기도했다.

번역 고계연

무단 전재 및 재배포 금지

(인용시에는 출처를 밝혀주시고, 임의 편집/변형하지 마십시오)
 

12 9월 2025, 14:47

교황 일정
선교를 위한 당신의 기부 선교를 위한 당신의 기부