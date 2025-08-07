교황님들의 복음 해설: 2025년 08월 08일 금요일 성 도미니코 사제 기념일

사랑만이 삶의 의미와 행복을 인간에게 부여함

제1독서: 신명 4,32-40

복음: 마태 16,24-28

교황님들의 복음 해설

“정녕 자기 목숨을 구하려는 사람은 목숨을 잃을 것이고, 나 때문에 자기 목숨을 잃는 사람은 목숨을 얻을 것이다.”(마태 16장 25절) 이 역설은 하느님께서 그리스도 안에서 창조하신 인간 본성에 새겨 주신 황금률을 압축적으로 보여줍니다.

바로 사랑만이 삶의 의미와 행복을 준다는 원리입니다. 자신의 재능과 에너지, 시간을 오로지 자신을 구하고, 보호하고, 자기 실현에만 쏟는 것은 결국 자신을 잃는 것, 즉, 슬프고 열매 없는 삶으로 인도합니다. 오히려 우리 주님을 위해 살고 예수님을 위하여 사랑에 기반을 둔 삶을 살아갑시다. 그러면 참된 기쁨을 체험할 수 있고, 우리의 삶은 메마르지 않고 오히려 풍성해질 것입니다.

우리는 성체성사를 거행하며 십자가의 신비를 다시 살아갑니다. 성체성사를 거행할 때, 우리는 구원의 희생제사를 기억할 뿐만 아니라 이행하는 것입니다. 이 구원의 희생제사 안에서 성자께서는 성부로부터 자신을 다시 되돌려 받으시고 다른 모든 피조물들과 함께 죽었던 우리를 되찾으시기 위하여 당신 자신을 성부께 온전히 바치십니다.

우리가 거룩한 미사에 참례할 때마다 십자가에 못 박히시고 부활하신 그리스도의 사랑이 우리에게 양식과 음료로 주어집니다. 그리하여 우리는 매일의 여정에서 형제자매들에게 구체적으로 봉사하며 그분을 따를 수 있게 됩니다.(프란치스코 교황, 2017년 9월 3일 삼종기도)

