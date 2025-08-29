교황님들의 복음 해설: 2025년 08월 30일, 연중 제21주간 토요일

열매를 맺어야 할 근본적 선인 사랑 없이 다른 모든 은사는 헛되다.

제1독서: 1테살 4,9-11

복음: 마태 25,14-30



교황님들의 복음 해설

예수님께서는 이 비유를 통해 제자들에게 당신이 주신 선물을 잘 사용할 것을 가르치시고자 하십니다. 하느님께서는 모든 사람을 생명으로 부르시고 재능을 주시는 동시에 완수해야 할 사명을 맡기십니다. 이러한 선물들이 우리에게 마땅히 주어져야 한다고 생각하는 것은 어리석은 것이 될 것이며 마찬가지로 이러한 선물의 활용을 포기하는 것은 우리 존재의 목적을 상실하는 것이 될 것입니다.

(...) 사랑하는 형제자매 여러분, 성경이 끊임없이 일깨워 주는 것처럼, 깨어 있으라는 초대를 기꺼이 받아들입시다! 이것은 주님께서 돌아오셔서 우리 안에서 당신 사랑의 열매를 보고 싶어 하실 것을 아는 사람의 자세입니다.

사랑은 그 누구도 열매 맺지 않을 수 없는 근본적인 선이며, 사랑 없이는 다른 모든 은사도 헛됩니다(1코린 13,3 참조). 예수님께서 우리를 위해 목숨을 내주실 정도로 우리를 사랑하셨다면(1요한 3,16 참조), 어떻게 우리가 온 마음을 다해 하느님을 사랑하지 않고 그리고 진심으로 서로를 사랑하지 않을 수 있겠습니까?(1요한 4,11 참조). 우리 역시 오직 사랑을 실천할 때에만 주님의 기쁨에 한 부분이 될 수 있는 것입니다.(베네딕토 16세 교황, 2011년 11월 13일 삼종 기도)

링크: https://www.vaticannews.va/it/vangelo-del-giorno-e-parola-del-giorno/2025/08/30.html

번역 박수현

