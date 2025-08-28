교황님들의 복음 해설: 2025년 08월 29일, 성 요한 세례자의 수난 기념일

진리는 진리이며 이것은 그리스도께서 우리 안에서 자라시도록 하고 그분께서 우리의 생각과 행동을 인도하시도록 맡기는 용기있고 복음에 충실한 순교를 요구함

제1독서: 예레 1,17-19

복음: 마태 6,17-29



교황님들의 복음 해설

사랑하는 형제자매 여러분, 성 요한 세례자의 순교를 기념하는 것은 우리 시대의 그리스도인들에게 그리스도, 그분의 말씀, 그리고 진리에 대한 사랑을 결코 타협될 수 없음을 일깨워줍니다. 진리는 진리입니다. 타협이란 있을 수 없습니다.

말하자면 그리스도인의 삶은 매일 복음에 충실하는 “순교”, 즉, 그리스도께서 우리 안에서 자라나시도록 하고 그분께서 우리의 생각과 행동을 인도하시도록 맡기는 용기를 요구합니다. 하지만 이것은 하느님과의 관계가 견고할 때에만 우리 삶에서 실현될 수 있습니다.

기도는 시간 낭비가 아니며, 사도직 활동을 포함한 다른 활동을 위한 시간을 빼앗는 것도 아닙니다. 오히려 정반대입니다. 우리가 충실하고 꾸준하며 믿음의 기도 생활을 할 수 있을 때에만 하느님께서 우리에게 행복하고 평화롭게 살고, 어려움을 극복하고, 그분을 용감하게 증거할 수 있는 능력과 힘을 주실 것입니다.

성 요한 세례자께서 우리를 위해 전구하여 우리가 항상 하느님을 우리 삶에서 최우선으로 삼을 수 있도록 해 주시기를 바랍니다.(베네딕토 16세 교황, 2012년 8월 29일 카스텔 간돌포 일반 알현)

링크: https://www.vaticannews.va/it/vangelo-del-giorno-e-parola-del-giorno/2025/08/29.html

