교황님들의 복음 해설: 2025년 08월 28일, 성 아우구스티노 주교 학자 기념일

충실한 종, 지혜롭고 신중하고 겸손하며 주님의 선하심을 확고히 신뢰하는 종

제1독서: 1테살 3,7-13

복음: 마태 24,42-51



교황님들의 복음 해설

오늘 우리는 복음에서 충실한 종의 비유(마태 24,42-51)를 들었습니다. 주님께서 말씀하시는 이 종은 다른 사람들에게 제때에 맞추어 양식을 나누어 줍니다.

이 종은 모든 것을 한꺼번에 다 하는 것이 아니라, 주어진 상황에서 해야 할 일을 다양한 순간에 어떻게 나누어야 할지 아는 지혜롭고 신중한 종입니다. 그는 겸손하게 이 일을 하며, 자기 주인을 확고히 신뢰합니다.

마찬가지로, 우리도 지혜롭고 슬기롭게 행동하고, 우리 “주인”이신 주님의 선하심을 신뢰하며 최선을 다해야 합니다.

결국 교회를 이끌어 가셔야 할 분은 바로 주님이시기 때문입니다. 우리는 우리의 작은 재능으로 동참하며, 우리가 할 수 있는 일을 해야 합니다. 특히 우리는 항상 필요한 일들, 즉 성사, 하느님의 말씀 선포, 그리고 우리의 사랑과 자비의 표징들을 실천해야 합니다. (베네딕토 16세 교황, 2006년 8월 31일 알바노 교구 사제들과의 만남)

링크: https://www.vaticannews.va/it/vangelo-del-giorno-e-parola-del-giorno/2025/08/28.html

번역 박수현

