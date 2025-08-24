교황님들의 복음 해설: 2025년 08월 25일, 연중 제21주간 월요일

구원의 무상성과 하느님이 가까이 계시다는 것과 하느님의 자비를 망각하는 것, 지식의 열쇠를 내다 버리는 일

제1독서: 1테살 1,1-5.8ㄴ-10

복음: 마태 23,13-22



교황님들의 복음 해설

우리는 하느님의 계시, 하느님의 마음, 지식의 열쇠인 하느님의 구원에 대한 이해 능력을 내다 버리는 것은 중대한 망각이라고 말할 수 있겠습니다. 왜냐하면 구원의 무상성을 잊고 하느님이 가까이 계심을 망각하고 하느님의 자비를 잊기 때문입니다. 구원의 무상성과 하느님이 가까이 계시다는 것과 하느님의 자비를 망각하는 이들은 지식의 열쇠를 내다 버리는 것입니다.

(...) 오늘날에도 이러한 일이 일어나고 있습니다. 바리사이들과 율법학자들은 그 시대에만 존재했던 것이 아니라 오늘날에도 여전히 많이 있습니다. 그래서 우리 사목자들을 위해 기도하는 것이 필요한 것입니다. 다시 말해서 지식의 열쇠를 잃어버리지 않고, 우리 안에서 문을 닫지 않고 안으로 들어오고자 하는 사람에게 문을 닫지 않도록 기도하는 것이 필요하다는 것입니다.(교황 프란치스코 교황, 2017년 10월 19일 산타 마르타의 집 강론)

링크: https://www.vaticannews.va/it/vangelo-del-giorno-e-parola-del-giorno/2025/08/25.html

