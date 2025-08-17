교황님들의 복음 해설: 2025년 08월 18일, 연중 제20주간 월요일

재산을 복음적으로 사용했던 부자들의 예들로 가득한 교회의 역사가 보여주듯이 부자들은 재물을 복음적으로 사용하고 성덕에 이르도록 노력해야 함

제1독서: 판관 2,11-19

복음: 마태 19,16-22





교황님들의 복음 해설

예수님께서는 제자들에게, 그리고 오늘날 우리에게도 당신의 가르침을 주십니다. “부자는 하늘 나라에 들어가기가 어려울 것이다!”(마태 19, 23)라는 가르침을 주십니다. 이 말씀에 제자들은 깜짝 놀랐고, 예수님께서 “부자가 하느님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘구멍으로 빠져나가는 것이 더 쉽다.”(마태 19, 24)라고 덧붙이셨을 때 더욱 놀랐습니다.

그러나 예수님께서는 제자들이 몹시 놀라고 있는 것을 보시고 “사람에게는 그것이 불가능하지만 하느님께는 모든 것이 가능하다. 하느님께서는 모든 것을 하실 수 있기 때문이다”(24-27 참조)라고 말씀하십니다. 이에 대해 알렉산드리아의 성 클레멘스는 이렇게 설명합니다: “이 비유는 부자들이 이미 단죄받은 사람들처럼 자신의 구원에 대하여 소홀하지 말아야 하며 재물을 마치 삶에 적대적이고 위험하고 위험한 것처럼 취급하여 단죄하거나 바다에 버리지 말아야 한다고 부자들을 가르칩니다. 오히려 이 비유는 부자들이 재물을 사용하고 생명을 지키는 법을 배워야 한다는 것을 가르칩니다.” (『어떤 부자가 구원받을 것인가?』(Quale ricco si salverà? 27, 1-2)

교회의 역사는 부유한 사람들이 자신의 소유물을 복음적으로 사용하고 성덕에 도달한 사례들로 가득합니다. 성 프란치스코, 헝가리의 성녀 엘리사벳, 성 카를로 보로메오를 생각해 봅시다. 상지의 좌이신 동정 마리아여, 저희가 생명의 충만함으로 들어가기 위한 예수님의 초대를 기쁘게 받아들이도록 도와주소서.(베네딕토 16세 교황, 2012년 10월 14일 삼종기도)

링크: https://www.vaticannews.va/it/vangelo-del-giorno-e-parola-del-giorno/2025/08/18.html

번역 박수현

무단 전재 및 재배포 금지

(인용시에는 출처를 밝혀주시고, 임의 편집/변형하지 마십시오)

