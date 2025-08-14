교황님들의 복음 해설: 2025년 08월 15일 금요일 성모 승천 대축일

거의 파스카의 연장선에 있는 성모 승천 대축일, 교회의 신앙 안에서 새롭게 지속되는 영원한 생명과 미래의 부활에 대한 희망의 표징이자 원천

제1독서: 묵시 11,19ㄱ; 12,1-6ㄱ.10ㄱㄴ

제 2 독서: 1코린 15,20-27ㄱ

복음: 루카 1,39-56

교황님들의 복음 해설

오늘 대축일은 우리에게 있어서 거의 파스카의 연장, 곧 주님의 부활과 승천의 연장선입니다. 그리고 이는 영원한 생명과 미래의 부활에 대한 희망의 표징이자 원천입니다.

요한 묵시록은 이 표징에 대해 이렇게 말합니다. “하늘에 큰 표징이 나타났습니다. 태양을 입고 발밑에 달을 두고 머리에 열두 개 별로 된 관을 쓴 여인이 나타난 것입니다” (묵시 12,1).

비록 우리의 지상의 삶이 묵시록이 말하는 그 ‘여인’과 ‘용’사이의 전쟁이라는 긴장 속에서 끊임없이 전개되고 있지만, 또 원죄 이후 인간이 참여해 온 선과 악의 싸움에 우리는 매일 직면하고 있지만 [...], 그럼에도 불구하고 그 희망의 표징은 교회의 신앙 안에서 지속되고 끊임없이 새롭게 됩니다.(성 요한 바오로 2세 교황, 1980년 8월 15일 카스텔 간돌포 강론)

