[일반알현 전문] “그리스도인의 희망은 고통에서 달아나는 것이 아니라 고통 속에서도 사랑하기로 마음을 먹는 것입니다

2025년 8월 27일 바오로 6세 홀을 비롯한 성 베드로 대성전, 페트리아노 마당(바오로 6세 홀 앞 마당)에서 열린 수요 일반알현에는 1만5000명의 신자들이 참석했다. 레오 14세 교황은 그리스도의 수난의 시작과 올리브 동산에서 체포되심에 초점을 맞추어 교리 교육을 진행했다. 교황은 하느님의 현존은 “인류가 불의와 두려움, 외로움을 겪는 바로 그곳에서 드러난다”며 “사랑을 위해 기꺼이 바치는 목숨은 아무도 우리에게서 앗아갈 수 없다”고 말했다.

[2025년 희년 교리 교육] 우리의 희망이신 예수 그리스도

사랑하는 형제자매 여러분,

오늘은 예수님의 수난의 시작을 알리는 한 장면, 곧 올리브 동산에서 체포되시는 장면에 대해 살펴봅시다. 요한 복음사가는 특유의 깊이로 우리에게 겁에 질려 도망치거나 숨어버리는 예수님을 보여주지 않습니다. 오히려 가장 위대한 사랑의 빛이 드러날 그 시간을 정면으로 마주하며, 앞으로 나아가 말씀하시는 자유로운 분을 그려냅니다.

“예수님께서는 당신께 닥쳐오는 모든 일을 아시고 앞으로 나서시며 그들에게 ‘누구를 찾느냐?’하고 물으셨다”(요한 18,4). 예수님께서는 닥쳐오는 모든 일을 알고 계십니다. 하지만 물러서지 않기로 하십니다. 자신을 내어놓으십니다. 약함 때문이 아닙니다. 사랑 때문입니다. 너무나 충만하고 성숙한 사랑이기에 거부당하는 것도 두려워하지 않으십니다. 예수님께서는 붙잡히지 않으십니다. 붙잡히도록 자신을 내어 주십니다. 그분은 체포당하는 희생자가 아니라, 선물을 주는 주인이십니다. 이 행동 안에서 우리 인류를 위한 구원의 희망이 드러납니다. 가장 어두운 순간에도 우리는 끝까지 사랑할 자유를 누릴 수 있습니다.

예수님께서 “나다”라고 대답하시자 성전 경비병들이 땅에 넘어집니다. 참으로 신비로운 장면입니다. 성경이 말하는 계시에서 이 표현은 하느님의 이름, 곧 “나는 있는 나다”(탈출 3,14)를 떠올리게 합니다. 예수님께서는, 인류가 불의와 두려움, 그리고 외로움을 겪는 바로 그 자리에서 하느님의 현존이 드러난다고 밝히십니다. 바로 그곳에서, 다가오는 어둠에 압도당할 두려움 없이 참된 빛이 비출 준비가 되어 있습니다.

모든 것이 무너져 내리는 듯 보이는 깊은 밤에, 예수님께서는 그리스도인의 희망은 회피가 아니라 결단임을 보여주십니다. 이러한 태도는 하느님께 고통에서 벗어나게 해 주시기를 구하는 것이 아닌, 사랑을 위해 기꺼이 바쳐진 생명은 그 누구도 우리에게서 빼앗을 수 없음을 알기에, 사랑 안에서 인내할 힘을 주시기를 구하는 심오한 기도의 결실입니다.

“너희가 나를 찾는다면 이 사람들을 가게 내버려 두어라”(요한 18.8). 예수님께서는 체포되시는 순간에도 자신을 구하려 하지 않으십니다. 오직 친구들이 자유로워지기를 바라셨습니다. 이는 그분의 희생이 진정한 사랑의 행위였음을 보여줍니다. 예수님께서는 당신 제자들을 풀어주시려고 경비병들의 손에 붙들려 갇히도록 당신 자신을 내어주십니다.

예수님께서는 이 극적이고 숭고한 순간을 준비하며 매일을 사셨습니다. 그래서 그 시간이 왔을 때, 달아날 생각을 하지 않을 힘을 지니고 계셨습니다. 그분의 마음은 사랑을 위해 목숨을 버리는 것은 실패가 아니라 신비로운 열매를 맺는 길임을 잘 알고 계셨습니다. 마치 땅에 떨어져 홀로 남지 않고 죽어 열매를 맺는 밀알처럼 말입니다.

예수님조차도 오직 죽음과 종말만 기다리는 듯한 길 앞에서 두려움을 느끼셨습니다. 하지만 동시에, 사랑으로 내어주는 목숨만이 결국 참된 구원을 얻는다고 확신하셨습니다. 바로 여기에 진정한 희망이 있습니다. 희망은 고통을 피하려고 애쓰는 데 있는 것이 아니라, 가장 억울하고 부당한 고통의 한복판에도 새 생명의 씨앗이 움트고 있다고 믿는 데 있습니다.

그렇다면 우리는 어떠한가요? 우리는 자주 자신의 삶, 자신의 계획, 자신의 안전을 지키려 하지만, 그러면서도 그렇게 움켜쥐는 순간 우리가 홀로 남게 된다는 사실을 깨닫지 못합니다. 복음이 가르치는 길은 전혀 다릅니다. 내어주는 것만이 꽃을 피우고, 거저 주는 사랑만이 모든 것을 잃어버린 것처럼 보이는 곳에서도 신뢰를 되살릴 수 있습니다.

마르코 복음에는 예수님께서 체포되셨을 때 알몸으로 달아난 한 젊은이의 이야기가 나옵니다(마르 14,51). 수수께끼 같으면서도 심오한 의미를 담고 있는 장면입니다. 우리 역시 예수님을 따르려다 예상치 못한 상황을 만나고 모든 확신을 잃는 순간들을 경험합니다. 바로 이러한 순간들이 가장 힘든 순간입니다. 사랑은 불가능한 여정처럼 보이고, 복음의 길을 포기하고 싶은 유혹을 밀려옵니다. 그러나 복음서 끝자락에서 한 젊은이가 여인들에게 예수님의 부활을 알립니다. 더 이상 알몸이 아니라, 흰 옷을 입은 채로 나타납니다.

이것이 바로 우리 믿음의 희망입니다. 우리의 죄와 망설임이 하느님을 막을 수는 없습니다. 하느님께서는 우리를 용서하시고, 다시 당신을 따르려는 열망을 우리 마음에 되살려 주십니다. 그리하여 우리도 다른 이들을 위해 목숨을 바칠 수 있게 하십니다.

사랑하는 형제자매 여러분, 우리도 하느님 아버지의 선하신 뜻에 우리 자신을 맡기는 법을 익히도록 합시다. 우리가 받은 선하심에 대한 응답으로 우리 삶을 살아가도록 합시다. 인생에서 모든 것을 통제할 필요는 없습니다. 매일 자유롭게 사랑하기로 선택하는 것만으로도 충분합니다. 이것이 참된 희망입니다. 곧, 시련의 어둠 속에서도 하느님의 사랑이 우리를 떠받쳐 주시고, 우리 안에서 영원한 생명의 열매를 키워주신다는 것을 아는 마음입니다.

알현 후 인사말씀

[프랑스어권] 프랑스어권 순례자 여러분, 특히 캐나다와 프랑스에서 오신 분들께 기쁜 마음으로 인사드립니다. 형제자매 여러분, 하느님의 뜻에 우리 자신을 내어 맡기는 법을 배웁시다. 우리 삶이 우리가 받은 선에 대한 응답이 되도록 합시다. 하느님의 축복이 여러분과 함께하기를 빕니다.

[영어권] 오늘 함께하신 영어권 순례자들과 여행자 여러분을 기쁜 마음으로 환영합니다. 특히 영국, 아일랜드, 스코틀랜드, 몰타, 남아프리카 공화국, 인도네시아, 대만, 동티모르, 베트남, 캐나다, 미국에서 오신 분들을 환영합니다. 이번 희망의 희년이 여러분과 여러분의 가족들에게 은총과 영적 쇄신의 시간이 되기를 기도합니다. 우리 주 예수 그리스도의 모든 기쁨과 평화가 함께하기를 기도합니다.

[독일어권] 사랑하는 독일어권 순례자 여러분, 어려움과 고통의 상황에서도 성령께서 우리에게 예수님의 신뢰와 내적 자유를 허락해 주시기를 기도합시다. 예수님께서는 바로 그 신뢰와 자유로 당신을 하느님 아버지의 선한 뜻에 맡기시고 우리를 위해 목숨을 내어주셨습니다.

[스페인어권] 스페인어권 순례자 여러분께 기쁜 마음으로 인사드립니다. 오늘은 성녀 모니카의 축일을, 내일은 성녀의 아들 성 아우구스티노의 축일을 지냅니다. 이 사랑하는 성인들의 전구로 우리도 복음의 길을 따라 걸을 수 있기를 청합시다. 우리의 희망이신 그리스도께서 그러하셨듯이 우리 삶을 기꺼이 내어드리고 사랑할 수 있도록 도와주시기를 빕니다. 하느님의 축복이 여러분과 함께하기를 빕니다. 진심으로 감사드립니다.

[중국어권] 중국어권 순례자 여러분께 진심 어린 인사를 드립니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 성모님의 모성적 보호에 의탁하여 신앙의 길을 굳건히 걸어가시기를 바랍니다. 진심으로 여러분을 축복합니다!

[포르투갈어권] 포르투갈어권의 모든 순례자 여러분을 환영합니다! 특히 포르투갈과 브라질에서 오신 분들을 진심으로 환영합니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 주님께서 우리에게 주님과 다른 이들을 향한 사랑으로 타오르는 마음을 주시기를 청합시다. 그리하여 가장 어두운 때에도 깊이 사랑할 수 있게 되기를 바랍니다. 하느님의 어머니께서 여러분을 항상 보호하시고 지켜 주시기를 빕니다!

[아랍어권] 아랍어권 신자 여러분께 진심 어린 인사를 드립니다. 우리 그리스도인들은 우리를 사랑하시는 아버지의 뜻에 순종하여 그분과 함께 평화와 평온을 누리도록 부름받았습니다. 주님께서 여러분 모두를 축복하시고 온갖 악에서 언제나 지켜 주시기를 기도합니다!

[폴란드어권] 폴란드 국민 여러분께 인사드립니다. 쳉스토호바의 야스나 고라 성모 성화의 제3차 전국 순례가 여러분의 조국, 소스노비에츠교구에서 시작됩니다. 예수님의 어머니를 맞아들이며 성모님의 말씀에 귀를 기울이도록 합시다. “무엇이든지 그가 시키는 대로 하여라.” 구세주의 은총에 마음을 열어 여러분의 개인적, 사회적 삶이 치유되고 새로워지기를 바랍니다. 진심으로 여러분을 축복합니다.

호소

지난 금요일, 우리는 기도와 단식을 통해 전쟁으로 고통받는 형제자매들과 함께했습니다. 오늘 저는 관련 당사자들과 국제사회에 다시 한번 강력히 호소합니다. 그토록 많은 공포와 파괴, 그리고 죽음을 초래한 이스라엘 성지의 분쟁을 종식시켜주십시오.

모든 인질이 석방되고, 영구적인 종전이 이루어지고, 인도적 지원이 안전하게 이루어지기를 간절히 바랍니다. 인도주의 법이 온전히 지켜져야 합니다. 특히 민간인을 보호할 의무, 집단 처벌 금지, 무차별적인 무력 행사 금지, 강제 이주 금지 조항이 존중되어야 합니다. 어제 “폭력의 악순환과 전쟁을 종식시키고, 모든 이의 공동선을 우선하라”고 촉구한 그리스 정교회 총대주교님과 예루살렘 라틴 총대주교님의 공동 선언에 저도 동참합니다.

평화의 모후이시며 위로와 희망의 샘이신 성모님께 간청합시다. 성모님의 중재가 모든 이에게 소중한 이스라엘 성지에 화해와 평화가 깃들기를 빕니다!

이탈리아어권 순례자 여러분을 진심으로 환영합니다. 특히, 특히 밀라노대교구 사제들과 여름 양성 모임에 참석하신 신학생 여러분께 인사드립니다. 사랑하는 여러분, 형제애의 증인이 되고 평화를 일구는 일꾼이 되도록 여러분을 부르시는 그리스도께 기쁨으로 헌신하시기를 간곡히 부탁드립니다.

롬바르디아의 로마노, 비안카빌라, 포솜브로네의 신자 여러분, 그리고 사비나의 파라에 있는 마리아 공동체 ‘평화의 오아시스’의 구성원 여러분께 인사드립니다. 사랑하는 벗 여러분, 여러분의 선한 의지에 감사드리며 기도와 성찬례를 통해 열렬한 인내를 보이시기를 간곡히 부탁드립니다.

마지막으로 젊은이들과 병고에 시달리는 분들, 그리고 신혼부부들에게 마음을 전합니다. 어려움 속에서 빛이시며, 시련 속에서 힘이 되시고, 인간 삶의 모든 순간에 길잡이가 되시는 그리스도를 흔들리지 않는 신뢰로 바라보십시오.

모든 분에게 저의 축복을 보냅니다!

페트리아노 마당(바오로 6세 홀 앞 마당)에서 신자들에게 하신 인사말씀

안녕하세요! 여러분의 인내심에 진심으로 감사드립니다! 함께해 주셔서 고맙습니다. 이는 우리 신앙 안에서 하나가 됨을 보여주는 아주 좋은 징표입니다. 우리 모두 신앙을 새롭게 합시다. 오늘은 성녀 모니카 축일이고, 내일은 성 아우구스티노 축일입니다. 그분은 우리 모두에게 그리스도 안에서 항상 하나가 되라고 하셨습니다. 우리가 이 신앙을 순례의 여정에서 살아내기를 바랍니다!

오늘 함께해주신 브레시아에서 오신 여러분께 인사드립니다!

전능하신 천주 성부와 성자와 성령께서 여러분과 함께하시고, 여러분 모두에게 강복하소서. 아멘.

좋은 하루 되세요! 축하합니다!

성 베드로 대성전에서 하신 인사말씀

성부와 성자와 성령의 이름으로,

평화가 여러분과 함께!

여러분도 교리 교육 내용을 잘 들으셨으리라 생각합니다. 함께해 주시고, 또한 참고 기다려 주셔서 감사합니다! 이 또한 우리와 함께하시는 하느님의 영이 현존한다는 것을 나타내는 표시입니다. 우리는 삶에서 당장 답을 얻고 즉시 해결되기를 바라는 경우가 많습니다. 그런데 어찌된 일인지 하느님께서는 우리를 기다리게 하십니다. 여기서 우리가 배울 것이 참으로 많습니다. 예수님께서 친히 우리에게 가르치신 대로, 우리는 우리가 하느님의 자녀들이며, 하느님께서 항상 우리에게 은총을 베푸신다는 것을 아는 데서 오는 믿음을 가져야 합니다. 하느님께서 언제나 우리의 고통을 없애 주시지는 않습니다. 늘 괴로움을 거두어 가시지도 않습니다. 하지만, 우리 곁에 계신다고 말씀하십니다. 하느님께서는 항상 우리와 함께하십니다. 우리는 이 믿음을 새롭게 해야 합니다. 하느님께서는 언제나 우리와 함께하시기에 우리는 행복합니다.

자매형제 여러분, 하느님께서 여러분 모두를 축복하시기를 빕니다. 하느님께서 여러분과 교회의 지체인 우리와 함께 걸으시고, 우리가 항상 한 가족이 되도록 도와주시기를 빕니다. 세상에 하느님의 사랑이 존재하다는 것을 증거하는 신앙의 공동체가 되도록 도와주시기를 빕니다.

이제 주님께서 은총과 사랑과 자비를 여러분 각자에게 내려주시기를 청하면서, 여러분 모두에게 강복합니다.

[교황 강복]



번역 김호열 신부

