레오 14세 교황, 모하메드 압델살람 판사 접견

레오 14세 교황이 무슬림 장로협의회 사무총장 겸 인간 형제애를 위한 자이드상 사무총장인 모하메드 압델살람 판사를 비공개로 접견했다.

Vatican News

교황 레오 14세가 8월25일 바티칸 사도궁에서 모하메드 압델살람 판사를 비공개로 만났다.

접견 후 압델살람 판사는 “평화와 인간의 형제애 증진을 위한 종교 간 대화의 중요성을 새삼 확인하는 자리였다”고 밝혔다.

그는 이번 만남을 두고 “종교 지도자들이 갈등 종식의 목소리를 높이고 평화 증진을 위한 노력에 힘을 모을 수 있는 뜻깊은 계기”라고 설명했다.

압델살람 판사는 자신이 사무총장으로 활동하는 무슬림 장로협의회가 종교 지도자와 평화 추구를 위한 종교 지도자들과 관련 기관들의 연대를 더욱 공고히 하겠다고 말했다.

무슬림 장로협의회는 알 아즈하르의 대이맘 셰이크 아흐메드 알타예브가 이끌고 있다.

