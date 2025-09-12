조셉 패럴 신부, 성 아우구스티노 수도회 제98대 총장 선출

9월 9일 오후 제188차 성 아우구스티노 수도회 총회에서 조셉 패럴 신부가 새 총장으로 선출됐다. 미국 펜실베이니아주에서 태어난 62세의 그가 앞으로 6년간 레오 14세 교황도 몸담았던 성 아우구스티노 수도회를 이끌게 된다.

9월 9일 조셉 패럴 신부가 750여 년 역사를 자랑하는 성 아우구스티노 수도회의 제98대 총장에 오른다. 로마 교황청립 교부학 대학(아우구스티니아눔)에서 열린 제188차 총회에서 투표권을 지닌 73명의 수도회 참사위원들이 오후 시간에 조셉 패럴 신부를 새 총장으로 선출했다.

지금까지 성 아우구스티노 수도회 부총장 겸 북아메리카 담당 총참사위원을 맡아온 조셉 패럴 신부는 두 번째 임기를 마친 알레한드로 모랄 안톤 신부로부터 총장 인장을 건네받으며 수도회를 이끌 새로운 사명을 받아들였다. 1963년 7월 11일 미국 펜실베이니아주 드렉셀 힐에서 태어난 그는 산토 토마스 데 빌라노바의 성 아우구스티노 수도회 관구에 몸담고 있다. 1985년 빌라노바 대학교 경영학과를 졸업한 뒤 6년 만인 1991년 워싱턴 신학연합(가톨릭 신학교)에서 신학 석사 학위를 받았다. 1987년 성 아우구스티노 수도회에서 첫 서원을 한 뒤 1990년 종신서원을 발했다.

1991년 6월 29일 펜실베이니아주 브린 모어의 착한 의견의 성모 성당에서 사제품을 받았다. 본당과 학교, 대학교에서 사도직을 펼치며 특히 빌라노바 대학교에서 대학 교목실장과 교수로 이름을 알렸다. 2013년 수도회 부총장으로 총장을 보좌해 공동체 정기 사목 방문과 여러 총회를 비롯한 다양한 임무를 수행했다. 2019년 수도회 정기 총회에서 부총장으로 재선된 그는 수도회 산하 여러 국제위원회와 손잡고 일하며 세계 곳곳의 성 아우구스티노 수도회 공동체를 방문하는 발걸음을 이어왔다.



