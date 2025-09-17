ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಯುಕೆಗೆ ಅಗಮಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಂಬರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ರಾಣಿ ಕ್ಯಾಮಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ 3 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಭವದ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿಯ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ, ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಬಳಿಯ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜನವಸತಿ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೊರೆಗಳ ಕುಟುಂಬದ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ವೇಲ್ಸ್ನ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿ, ವಿಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾರಿಸಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಾಲ್ವರು ರಾಜಮನೆತನದವರೊಂದಿಗೆ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಭೋಜನದ ನಂತರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಚಾಪೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಿವಂಗತ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶೇಷ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದು, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಜೆಟ್ಗಳ ಹಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.