ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅರಬ್, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಭೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಕಳೆದ ವಾರ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅರಬ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದವು.
ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈಗ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರು ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿರಂತರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 300,000 ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಮಿ ರೇಡಿಯೋ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 68 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 346 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಜಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಗಾಜಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ನೌಕಾಪಡೆಯೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ದೋಣಿ - ಆಕ್ಸಿಗೋನೊ - ಭಾನುವಾರ ಸಿರೋಸ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸುಮುದ್ ಫ್ಲೋಟಿಲ್ಲಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊರಟಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ 1,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.