ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ವಿರೋಧಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಪೋಲಿಷ್ ಸೇನೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಈ ವಾರ ರಷ್ಯಾದ 19 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಪೋಲಿಷ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಾರಿಸಿದ 221 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಸ್ಕೋ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದು ಮೇ ನಂತರದ ಕೈವ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವು ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಗ್ಲೈಡ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು.
ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ, ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಯೆಟ್ರೊ ಪರೋಲಿನ್ ಗುರುವಾರ ವಿಶಾಲ ಯುದ್ಧದ ಭಯಾನಕ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ವಾಯುಪಡೆಯು ಈ ವಾರ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 19 ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ನಂತರ ಪೋಲಿಷ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರೋನ್ ವಿರೋಧಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಾರ್ಸಾ ಘೋಷಿಸಿತು.
ರಷ್ಯಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಯು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಪೋಲಿಷ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಲಿಷ್ ಸಹವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಮಿತ ಶಾಹೆದ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಉಕ್ರೇನ್ ಪೋಲೆಂಡ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸೈನ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
"ಮಿಲಿಟರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ನಾವು ಡೊನಾಲ್ಡ್ (ಟಸ್ಕ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ." ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ನಾವು ಎಲ್ಲಾ NATO ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.