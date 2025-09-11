ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ನೈಜರ್ನಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ ಸಹೇಲ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು 120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ನೈಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, 120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಿಲ್ಲಾಬೆರಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಐದು ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆರಾಧಕರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದರು, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೇನೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಹಾದಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 21 ರಂದು, ಮಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದರು. "ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶವಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು" ಎಂದು ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ 77 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಡ್ಯಾನಿ ಫಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಜನ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. "ಶವಗಳು ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಕುರಿಗಾಹಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುರಹಮನೆ ಟಿಯಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜುಂಟಾ, ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದಂಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಮಿಲಿಟಿಯಾ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.