ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪಲಾಯನ

ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ನೆಲದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ 12 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಜಾದ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಗಾಜಾ ನಗರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಗಾಜಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ, ನಗರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಹೊಸ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಹಳೆಯ ನಗರವಾದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸತಿ ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 350,000 ಜನರು ನಗರದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಮಾಸ್ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 190,000 ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೋಮವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 220,000 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ನರಮೇಧವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಮಾನದ ನಂತರ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಡುವೆ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುರ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ. 

