ಗಾಜಾ ನಗರ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆದೇಶ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಸರ್ಕಾರವು ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಾಜಾ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುವ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ವಿಮಾನದಿಂದ ಬೀಳಿಸಲಾಯಿತು.
2023 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. ನಿರಂತರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಹಮಾಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗೆ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅಲ್-ಮವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ "ಮಾನವೀಯ ವಲಯ"ಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಈಗಾಗಲೇ ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 64,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನರಮೇಧ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗುಂಪು ಸೇರಿದಂತೆ, ನರಮೇಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೊರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತೃತ ದಾಳಿಯು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023 ರಂದು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1,200 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು 251 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.