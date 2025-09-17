ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

knಕನ್ನಡ
ಪ್ರಪಂಚ

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ

ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್

ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ನರಮೇಧವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವು ಆರೋಪಿಸಿದೆ, ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯು, 2023 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನರಮೇಧ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಐದು ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಆ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜನನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸೇರಿವೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಆಯೋಗವು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿತು.

ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ವರದಿಯನ್ನು "ವಿಕೃತ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಆಯೋಗವು 'ಹಮಾಸ್ ಪ್ರಚಾರ'ವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,200 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು 251 ಜನರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂದಿನಿಂದ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 64,905 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುದ್ಧವು ಗಾಜಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲಿತ ತಜ್ಞರು ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:15
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ