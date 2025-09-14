ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಜಾ ಗೋಪುರ ನೆಲಸಮ, ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ, ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾದ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನದು.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆಯು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಲ್-ಕವ್ತಾರ್ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಬದುಕುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಹೊಗೆ ಏರಿತು.
ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಮಾಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಸ್ಥಳದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಗಾಜಾ ನಗರದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿ ಕರೆದಿದೆ. ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾನುವಾರ, ಗಾಜಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸರಬರಾಜುಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಅಡಚಣೆಯು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ, ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 45 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 29 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ WAFA ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.