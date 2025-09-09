ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ನವೋದಯ ಅಣೆಕಟ್ಟು (GERD) ಅನ್ನು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ, ಇದು ಇಂಧನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.
ಸುಡಾನ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅಬಿ ಅಹ್ಮದ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಇದು ದೇಶದ ಇಂಧನ ಅಂತರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಣಿವೆಯಾದ್ಯಂತ 1.78 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿ 145 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಘನ ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೇಕ್ ನಿಗಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಲಾಶಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, GERD ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ನೈಲ್ ನದಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ GERD ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಲವಾದ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೈರೋ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು "ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು" ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಡಾನ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಾರ್ಟೌಮ್ ಸಹ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಲ್ ನದಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.