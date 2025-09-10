ದೋಹಾ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಕತಾರ್ ಕಾನೂನು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಐದು ಹಮಾಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕತಾರ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಹಮಾಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದು ಇತರ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕತಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಿರಿಯ ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾದ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದನ್ನು "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ" ಎಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಐದು ಸದಸ್ಯರ ಸಾವನ್ನು ಹಮಾಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿತು ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಧಾನ ತಂಡವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ "ವಿಫಲವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಗುಂಪು ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕತಾರ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಕತಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ "ಇದು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿತ್ತು".
ಹಮಾಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಿತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಾನು "ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.