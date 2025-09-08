ಹುಡುಕಿ

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ WAFA ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್

ಗಾಜಾದಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ WAFA ತಿಳಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 46 ಸಾವುಗಳು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 100 ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗಾಜಾ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಕ್ತಾರ ಮಹಮೂದ್ ಬಸಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 18 ರ ನಂತರದ "ಯುದ್ಧದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು" ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದರು, ನಿರಂತರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ "ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಮಾಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಮಾಸ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು, ಇದನ್ನು "ಆಧಾರರಹಿತ ಸುಳ್ಳು" ಎಂದು ಕರೆದಿತು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಭಾನುವಾರವೂ ಮುಂದುವರೆದವು, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

 ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ಆ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಫಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಸ್ರೇಲಿ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.

08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 17:14
