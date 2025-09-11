ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ: 22 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವು ಕೋರಿದ ಯುನಿಸೆಫ್
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಪೂರ್ವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ 6.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ನಿಧಿ, ಯುನಿಸೆಫ್, ಸಾವಿರಾರು ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು $22 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2025 ರಂದು, ಕುನಾರ್, ನಂಗರ್ಹಾರ್ ಮತ್ತು ಲಘ್ಮನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಕುನಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು.
ತಾಲಿಬಾನ್ ಒದಗಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹು ಭೂಕಂಪಗಳು 2,205 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು, ಸುಮಾರು 4,000 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡವು ಮತ್ತು 6,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾದವು.
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಾಶವಾದವು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವು.
ಈ ದುರಂತವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಹಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
"ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಸೀಮಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಯುನಿಸೆಫ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾ. ತಾಜುದೀನ್ ಒಯೆವಾಲೆ ಬುಧವಾರ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಳಿಗಾಲವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಏನೇ ಇರಲಿ, ಡಾ. ತಾಜುದೀನ್ ಒಯೆವಾಲೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಆರು ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆಯು 212,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 400,000 ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು UNICEF ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರರು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವು ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಪೋಷಣೆ, ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.