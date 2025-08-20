2024 ರಲ್ಲಿ ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದಾಖಲೆಯ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
2024 ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 383 ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು "ಆಘಾತಕಾರಿ ದಾಖಲೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.
2024 ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 383 ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು "ಆಘಾತಕಾರಿ ದಾಖಲೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಮಾನವೀಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾವುನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 31 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು - 181 - ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 265 ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದರು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 308 ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಾಯಗೊಂಡರು, 125 ಜನರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 45 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧೀನ ಮಹಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಾಮ್ ಫ್ಲೆಚರ್, ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು, ಮಾನವೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ದಾಳಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದ ರಫಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಘಟನೆಗಳೆಂದರೆ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ 15 ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಯುಎನ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಶವಗಳನ್ನು ನಂತರ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬಳಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಯಿತು.
ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಮಾನವೀಯ ದಿನವು 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ವಿಯೆರಾ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಮಾನವೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.