ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹತ್ಯೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರವಾದ ಲಿವಿವ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರದ ಹತ್ಯೆಯು ಮಾಸ್ಕೋ 14 ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು 45 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 24 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಂಡ್ರಿ ಪರುಬಿ ಅವರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರವಾದ ಎಲ್ವಿವ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
"ಎಲ್ವಿವ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯಾನಕ ಕೊಲೆ" ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು "ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಾರನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
54 ವರ್ಷದ ಪರುಬಿಯ್ 2016 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
2014 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ ಪರುಬಿಯ್, ಮಾಸ್ಕೋ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ 2013–2014 ರ ಯುರೋಮೈದಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಕೊಲೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ, ಮಾಸ್ಕೋ ಒಂದು ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೂರಾರು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಪೋರಿಝಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 25,000 ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವಾರ ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮುಷ್ಕರದ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 25 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ - ಇದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.