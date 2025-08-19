ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ರಷ್ಯಾ ಹಲವಾರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ರಷ್ಯನ್ನರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಖಾರ್ಕಿವ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಕಿರಿಯವಳು ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. ಜಪೋರಿಝಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು 20 ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವು. ಮತ್ತು ಒಡೆಸಾದಲ್ಲಿ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆತನದ ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಾಯಕ ಈ ಸಮಯವು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ."
ಕೈವ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಕೋದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಏಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ," ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಯಿತು. ಹಂಗೇರಿಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಪೀಟರ್ ಸ್ಜಿಜಾರ್ಟೊ, ಕೈವ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು, ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು "ಅತಿರೇಕದ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.