ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್'ಗೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಎಸ್-ರಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು" ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು, "ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಾಯಕಿ ಶಾಂತಿ "ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣಗಳ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರಾಮವಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಕಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಾದ ಜಂಟಿ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಮೆಂಡಾರ್ಫ್-ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯವರ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ALASKA 2025" ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪುರುಷರು ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿತು. ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು B-2 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬಾಂಬರ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಘರ್ಜಿಸಿತು, ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಸಹ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕೆಲವೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್, ನಾಯಕರು ಕೇವಲ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ"ದತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಂಕಾರೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೂರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಉಕ್ರೇನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತುಬಿಡಿ. ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 7,000 ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ - ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.