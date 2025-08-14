ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಬರ್ಲಿನ್'ನಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಬುಧವಾರ ಜರ್ಮನಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಲಿನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು. ಕೈವ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮಾರಕ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ದೇಶವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೊರೆದರು.
ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಯೋಗವು ಬರ್ಲಿನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಚಾನ್ಸೆಲರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿತು. ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಿಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಸಂತೋಷಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ - ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಬೇಗನೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೆ ತೆರಳಿದರು, ನಂತರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸೇರಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳ ಕೈವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. "ನಾವು ರೇಖೆಗಳನ್ನು, ಯುದ್ಧ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು "ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ" ಎಂದು ಕರೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಾನ್ ಬೋಲ್ಟನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಭೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ, "ಪುಟಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.