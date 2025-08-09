ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್, ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು 'ಘನೀಕರಿಸುವ'ತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
"ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ" ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಹಂಗೇರಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಸುಂಕಗಳ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುಂಬರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿತು.
ಆದರೆ ಪುಟಿನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪೋಲಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ "ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ಪೋಲಿಷ್ ನಾಯಕ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಯುದ್ಧದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತ್ಯದ ಬದಲು "ಸಂಘರ್ಷದ ಘನೀಕರಣ" "ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು" ಎಂಬ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಶಾಂತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.