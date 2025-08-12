ಉತ್ತರ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಹರಡುತ್ತಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಈಶಾನ್ಯ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಮಿತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ - ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯುಎನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ 3.3 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರರು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ಫೈಡ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಚಾಡ್ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ನೈಜರ್ ಮತ್ತು ತರಬಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಂತಹ ನೀರನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಉತ್ತರ ನೈಜೀರಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಡಕಾಯಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳು ಸಹ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ (FAO) ಕೂಡ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು, 30 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜೀರಿಯನ್ನರು ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂದು FAO ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯು ಆಳವಾದ, ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನೈಜೀರಿಯಾ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಈ ಎರಡು ವಿಪರೀತಗಳು ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಡ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.