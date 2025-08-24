ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಬೊ ಡೆಲ್ಗಾಡೊದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಬೊ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನ ಕ್ಯಾಬೊ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಭೀಕರವಾದ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ (MSF, ಮೆಡೆಸಿನ್ಸ್ ಸಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್) ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಓಡಿಹೋದ ನಂತರ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬೊ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ, ಈಗ ಕ್ರೂರ ದಂಗೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. 2017 ರಿಂದ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್-ಶಬಾಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ವಾರ, MSF ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.