ಲ್ಯಾಂಪೆಡುಸಾ ಬಳಿ ಹಡಗು ಧ್ವಂಸದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಮಂದಿ ಸಾವು
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 27 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡಿಯಾ ಡಿ ಫೈನಾನ್ಜಾ 70 ರಿಂದ 80 ಜನರನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಡಗಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಸುಮಾರು 97 ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಪೆಡುಸಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಗುಚಿಬಿತ್ತು. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಿಸಿಲಿಯನ್ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ-ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 14 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದುರಂತ ಹಡಗು ಧ್ವಂಸದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗಾರ್ಡಿಯಾ ಡಿ ಫೈನಾನ್ಜಾ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಗಸ್ತು ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ 70 ರಿಂದ 80 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 27 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಲಿಪಶುಗಳ ಶವಗಳು ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಡಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.