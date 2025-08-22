ಹುಡುಕಿ

ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ 60,000 ಮೀಸಲು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್

ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬುಧವಾರ ಸುಮಾರು 60,000 ಮೀಸಲು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಗರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 20,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲು ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 130,000 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ರಿಯ-ಕರ್ತವ್ಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ E1 ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸಾಹತು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಉನ್ನತ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯು 3,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಅಡುಮಿಮ್ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 3,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:22
