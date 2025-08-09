ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಯೋಜಿತ ಗಾಜಾ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೀಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
10 ಗಂಟೆಗಳ ಭದ್ರತಾ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಯೋಜನೆಯು ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯು "ಉದ್ಯೋಗ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಕ್ರಮವು ಇಡೀ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮೀಸಲು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹು ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಾಜು 800,000 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ವಾಸಿಸುವ ಗಾಜಾ ನಗರದಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು "ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಡಚ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ವೆಲ್ಡ್ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಕ್ರಮವು "ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು "ಗಾಜಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ" ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು.
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣವು ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.