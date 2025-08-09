ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ದಿನ: ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಹಕ್ಕು
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಶ್ಕೊ ಪಿರೋ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ನ ಅದೃಶ್ಯ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ - ಈಗ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ಇಂದು, ಸುಮಾರು 90 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 470 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ "ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ: ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇದರ ಅರ್ಥ.
ಪೆರುವಿನ ಮಾಶ್ಕೊ ಪಿರೋ
ಪೆರುವಿಯನ್ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮಾಶ್ಕೊ ಪಿರೋ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಪೀಡ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟೊ ಮಾಡ್ರೆ ಡಿ ಡಿಯೋಸ್ ನದಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಮಳೆಕಾಡಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ದುರ್ಬಲ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳ ವರದಿಗಳು ಫೆನಮಾಡ್ (ಫೆಡರೇಸಿಯಾನ್ ನೇಟಿವಾ ಡೆಲ್ ರಿಯೊ ಮಾಡ್ರೆ ಡಿ ಡಿಯೋಸ್ ವೈ ಅಫ್ಲುಯೆಂಟೆಸ್) ನಿಂದ ಬಂದಿವೆ , ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಶ್ಕೊ ಪಿರೋಗಳು PIACI - ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ, ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ ಎರಡನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ.
ದುರ್ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರು ಕನಿಷ್ಠ 25 ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2006 ರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮೀಸಲುಗಳ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೆರೆಚೊ ಎ ಲಾ ನೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷಿಯನ್ - ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಶ್ಕೊ ಪಿರೋ, ಮ್ಯಾಡ್ರೆ ಡಿ ಡಿಯೋಸ್, ಇಸ್ಕೋನಾಹುವಾ ಮತ್ತು ಕುಗಪಕೋರಿ-ನಹುವಾ-ನಾಂಟಿ ಮೀಸಲುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿನಂತಿಸಿದ 25 ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
AIDESEP (ಅಸೋಸಿಯಾಸಿಯನ್ ಇಂಟೆರೆಟ್ನಿಕಾ ಡಿ ಡೆಸಾರೊಲ್ಲೊ ಡಿ ಲಾ ಸೆಲ್ವಾ ಪೆರುವಾನಾ) ಹೊಸ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿಯನ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಟೀಕಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಶ್ಕೊ ಪಿರೋ, ಮರ ಕಡಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರರ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಇದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂಸೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ತು ರೋಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಅವರು ನದಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಋತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ, ಕಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ.
ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ
ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ REDD+ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು AIDESEP ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು "ಪರಿಸರ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ" ರೂಪಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು" ಎಂದು AIDESE P 2024 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ . ರೆಮೋ, ಮೇಯೋರುನಾ ಮತ್ತು ಕಪನಾವಾ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಸಿಯೆರಾ ಡೆಲ್ ಡಿವೈಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ . ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಇದರ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.
'ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ'ದ ಹೊಸ ಅಪಾಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ: ವಿಲಕ್ಷಣತೆ 2.0 . ಇಂದು, ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ "ದೃಶ್ಯಗಳ" ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ನೇರ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಂತಹ ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯವೆಂದು ಖಂಡಿಸಿವೆ, ಕಾಣದೆ ಉಳಿಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಈ ಅಪಾಯವು ಗ್ರಾಹಕ ತರ್ಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ "ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟ"ಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವು ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಾಲೋಚಿತ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹಾನಿ ಭೌತಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ - ಯಾವುದೇ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಆಲಿಸುವ, ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕರೂಪೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆದರೆ ದೂರವಿರದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ - ಮೌನವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು.