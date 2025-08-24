ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೈರುತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಬಣಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶರಣಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮವು - ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮೂದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ನಡುವಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
2024 ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ, ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರುತಿಗೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಔನ್ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ಲೆಬನಾನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ದಶಕಗಳಿಂದ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ. ಅದರ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು EU ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ US ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಷರತ್ತು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗಾಜಾದ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ - ವ್ಯಾಪಕ ಹಸಿವು, ನಿರ್ಗತಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಸಾವುಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಫೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ (ಐಪಿಸಿ) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗಾಜಾ ಗವರ್ನರೇಟ್ನಿಂದ ದೇರ್ ಅಲ್-ಬಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಖಾನ್ ಯೂನಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, 640,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು 'ದುರಂತ' ಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ - ಇದನ್ನು ಐಪಿಸಿ ಹಂತ 5 ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.