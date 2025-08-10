ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

knಕನ್ನಡ
ಪ್ರಪಂಚ

ಶಾಖದ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ನಡುವೆ ಗಾಜಾ ಜನರು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಕೆಲಸಗಳು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ.

ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಗೆತನ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಕಚೇರಿ (OCHA) ಹೇಳಿದೆ. 

ಗಾಜಾಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ನೆರವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ, ಮಾನವೀಯ ಪಾಲುದಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ - ಇದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.

ಗಾಜಾದಾದ್ಯಂತ ಬಿದ್ದ ವಾಯುದಾಳಿಗಳು ನಾಗರಿಕ ಸಾವುನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು OCHA ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್, ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 

ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರಮವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಾಜಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುಟೆರೆಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಯೈರ್ ಲ್ಯಾಪಿಡ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು "ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಿಪತ್ತು" ಎಂದು ಕರೆದರು.

10 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:18
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ