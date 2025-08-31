ಹೈಟಿ: ಅಪಹರಣದ ನಂತರ ಐರಿಶ್ ಮಿಷನರಿ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅಪಹರಣದ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ಹೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐರಿಶ್ ಮಿಷನರಿಯೊಬ್ಬರು, 6 ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1993 ರಿಂದ ಹೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಐರಿಶ್ ಮಿಷನರಿ ಜಿನಾ ಹೆರಾಟಿ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಏಳು ಜನರು ಈಗ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅಪಹರಣದ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೀನ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಇತರ ಏಳು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೈಮನ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆರಾಟಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಐರಿಶ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಪೋರ್ಟ್-ಆ-ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬಳಿಯ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೀನ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾಥರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪೋಷಕ ಗುಂಪು ಲಿಟಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್.
ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ನಂತರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಹೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪಹರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕುಖ್ಯಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು, 400 ಮಾವೋಜಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಯಲ್ಲಿ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 336 ಜನರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.