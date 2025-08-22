ಹುಡುಕಿ

United Nations Secretary-General Antonio Guterres attends press conference at the Tokyo International Conference on African Development (TICAD IX)
ಪ್ರಪಂಚ

ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಂತೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಗುಟೆರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯ

ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್

ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ತಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು.

ಈ ದಾಳಿಯು "ಭಾರಿ ಸಾವು ಮತ್ತು ವಿನಾಶ"ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುಟೆರೆಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಈ ನಗರವು ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಭೀಕರವಾದ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂದು ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವರಿಸುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹಮಾಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಬುಧವಾರ ಈ ಆಕ್ರಮಣವು "ಎರಡೂ ಜನರಿಗೆ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಯುದ್ಧದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:31
