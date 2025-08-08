ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಸ್ಕೋದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
'ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ' ಒಪ್ಪಂದದ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು "ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಧಾನಿ ಕೈವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್ನಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯ ಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುಟಿನ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. "ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೈಲದ ಮೇಲೆ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಅವರು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.