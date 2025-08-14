ಗಾಜಾ ಹಸಿವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೆರವು ಗುಂಪುಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಆಕ್ಸ್ಫ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಡೆಸಿನ್ಸ್ ಸಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಗಾಜಾಗೆ "ಸಹಾಯದ ಆಯುಧೀಕರಣ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಸಿವು ಆಳವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುಂಪುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಹೊರತು ನೆರವು ನೀಡಲು ಅವರಿಗೆ "ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ವಿತರಣಾ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಗೋದಾಮುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುಂಪುಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಮಾಸ್ಗೆ ನೆರವು ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.