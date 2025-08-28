ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಯ್ಸ್ ಮ್ಸುಯಾ, ಅಧೀನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಾಮ್ ಫ್ಲೆಚರ್ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಗ್ರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಹಂತದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ಷಾಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಟುವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಗಾಜಾ ಗವರ್ನರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ ಅಲ್-ಬಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಖಾನ್ ಯೂನಿಸ್ಗೂ ಇದು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯುಎನ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ 500,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 640,000 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ತುರ್ತು ಹಂತ 4 ರಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 390,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಂತ 3 ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
"ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮ್ಸುಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್, ಬರಗಾಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಈಗ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನಿಂದ 2026 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಡುವೆ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕನಿಷ್ಠ 132,000 ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅವರಲ್ಲಿ, 43,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈಗ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ - ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಬಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆ 17,000 ದಿಂದ 55,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.