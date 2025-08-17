ಗಾಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ: ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವು
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಭಾನುವಾರ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಅಲ್-ಅಹ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಉತ್ತರ ಗಾಜಾದಿಂದ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆಯು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೆರವು ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಗಳನ್ನು - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು "ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ - ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಷ್ಕರವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬದುಕುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಒಂದು ದಿನದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಹಮಾಸ್ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇತರರು ಈ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.